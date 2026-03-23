Ръководството на Ботев (Пловдив) изказа благодарности към бившия капитан на отбора Ивелин Попов.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, трикратният "Футболист №1 на България" сложи край на своята футболна кариера, а от БФС бяха първите, които подкрепиха решението и му благодариха.

От ПФК Ботев публикуваха в официалната клубна страница във Фейсбук снимка на Попето и написаха към нея следното:

Ивелин Попов сложи край на състезателната си кариера.

Халфът изигра общо 77 мача с екипа на Ботев Пловдив, в които записа 15 гола и 19 асистенции.

Бившият национал спечели Купата на България с жълто-черния екип и изигра силни мачове в европейските клубни турнири.

Благодарим ти, Попе!