Ръководството на ПФК Ботев Пловдив излезе с втора за днешния ден позиция. Тя отново е по темата за парите от телевионните права, които футболните клубове получават по действащия в момента договор. От "жълто-черния" клуб разкриха подробности за днешната среща между представителите на клубовете от Първа лига и Български футболен съюз. На нея обаче не е имало представители на Нова Броудкастинг Груп, което предизвика негативна реакция от страна на ПФК Ботев.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на клуба:

Днес се проведе среща между представителите на клубовете от Първа лига и Български футболен съюз във връзка с темата за телевизионните права на първенството.

Български футболен съюз уведоми клубовете, че представители на Нова Броудкастинг Груп категорично отказват присъствие на срещата, което е неуважение към клубовете, институциите и българския футбол като цяло.

Подобно поведение е абсолютно недопустимо и показва пълна липса на желание за водене на конструктивен и професионален диалог по тема от изключителна важност за клубовете и БФС.

В резултат на това клубовете от Първа лига са поставени в ситуация, в която следва да обсъдят и предприемат алтернативни действия и възможни форми на протест, предвид липсата на конструктивен диалог от страна на медийната група.

Убедени сме, че единствено чрез единство, последователност и обща позиция клубовете могат да защитят интересите на българския футбол и да допринесат за неговото развитие.