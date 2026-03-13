Сподели Сподели
Временният треньор на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов направи обръщение към феновете на отбора. Реакцията на младия специалист е свързана с утрешния двубой срещу Ботев (Враца).

Мачът от 26-ия кръг на Първа лига започва в събота от 15,15 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив:

Ето какво заяви Балтанов чрез официалната клубна страница във Фейсбук:

Идва следващата битка, в която трябва да бъдем едно цяло – фенове и отбор! Знам, че винаги сте били с нас и в добро, и в лошо.

Елате и ни подкрепете. Ние ще направим всичко възможно да ви зарадваме и да продължим да надграждаме и подобряваме нашето представяне.

Благодаря ви и Само Ботев!