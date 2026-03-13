Лъчезар Балтанов направи обръщение към феновете на отбора. Реакцията на младия специалист е свързана с утрешния двубой срещу Ботев (Враца).
Мачът от 26-ия кръг на Първа лига започва в събота от 15,15 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив:
Ето какво заяви Балтанов чрез официалната клубна страница във Фейсбук:
Идва следващата битка, в която трябва да бъдем едно цяло – фенове и отбор! Знам, че винаги сте били с нас и в добро, и в лошо.
Елате и ни подкрепете. Ние ще направим всичко възможно да ви зарадваме и да продължим да надграждаме и подобряваме нашето представяне.
Благодаря ви и Само Ботев!
Nako_1912
преди 2 ч. и 58 мин.
Там сме! Само БОТЕВ!
