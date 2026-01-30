Един от най-перспективните играчи на Ботев с повиквателна за България U19

© Футболистът на Ботев (Пд) Самуил Цонов получи повиквателна за юношеския национален отбор на България до 19 години, съобщиха от клуба.



Един от най-перспективните млади играчи на "канарчетата“ ще вземе участие в лагера на "лъвовете“ от 2 до 5 февруари.



По време на сбора "трикольорите“ ще изиграят приятелска среща.