ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Един от най-перспективните играчи на Ботев с повиквателна за България U19
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:23Коментари (0)264
©
Футболистът на Ботев (Пд) Самуил Цонов получи повиквателна за юношеския национален отбор на България до 19 години, съобщиха от клуба.

Един от най-перспективните млади играчи на "канарчетата“ ще вземе участие в лагера на "лъвовете“ от 2 до 5 февруари.

По време на сбора "трикольорите“ ще изиграят приятелска среща.
Още по темата: общо новини по темата: 696
30.01.2026
30.01.2026
29.01.2026
29.01.2026
28.01.2026
28.01.2026
предишна страница [ 1/116 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локо пусна билетите за дербито, има и тройни пропуски с голяма отстъпка
 Ботев показа на феновете как да бъдат до отбора във всеки мач на изключително достъпни цени
 Точно на рождения си ден бивш голмайстор при "канарчетата" стана "орле"
 ПФК Ботев: Форсмажорните обстоятелства през лятото доведоха до незадоволителни решения откъм мачовия екип, но ще има промяна
 Ботев представи седмото си ново зимно попълнение
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: