Собственикът на Ботев свика общо събрание, ще се избира нов управителен съвет

© Сдружение "Професионален футболен клуб Ботев“ свиква годишно отчетно Общо събрание на своите членове. Организацията е мажоритарен собственик на футболния клуб, притежавайки всичките 100 процента от акциите.



Събранието ще се проведе на 16 ноември 2025 г. (неделя) от 09:00 часа в хотел "Radisson Plovdiv“, зала "Империал“ (партер), ул. "Лев Толстой“ 6.



Дневният ред включва:



Отчет за дейността на УС



Финансов отчет



Освобождаване от отговорност на УС



Представяне на дигитален регистър на членове и членски карти



Попълване на състава на УС



Други



Присъствието на членовете на сдружението е важно, уточниха от Сдружение ПФк Ботев.