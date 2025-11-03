ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Собственикът на Ботев свика общо събрание, ще се избира нов управителен съвет
Автор: Стойчо Генов 12:36Коментари (0)640
©
Сдружение "Професионален футболен клуб Ботев“ свиква годишно отчетно Общо събрание на своите членове. Организацията е мажоритарен собственик на футболния клуб, притежавайки всичките 100 процента от акциите.

Събранието ще се проведе на 16 ноември 2025 г. (неделя) от 09:00 часа в хотел "Radisson Plovdiv“, зала "Империал“ (партер), ул. "Лев Толстой“ 6.

Дневният ред включва:

Отчет за дейността на УС

Финансов отчет

Освобождаване от отговорност на УС

Представяне на дигитален регистър на членове и членски карти

Попълване на състава на УС

Други

Присъствието на членовете на сдружението е важно, уточниха от Сдружение ПФк Ботев.
Още по темата: общо новини по темата: 492
03.11.2025
30.10.2025
29.10.2025
29.10.2025
29.10.2025
27.10.2025
предишна страница [ 1/82 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Стефанов за Филипов: Като си се оакал, поне гледай малко да се забършеш! Наумов видя, че може да стане герой за един ден
 ПФК Ботев: Чувствахме се домакини на "Лаута"! Заплахите за "Б" група не ни плашат, защото имаме най-добрия играч
 Нова тежка контузия сполетя бившия нападател на Ботев Георги Николов
 Нова ТВ: Категорично отхвърляме неоснователните обвинения, отправени от ПФК Ботев и Даниел Наумов
 ПФК Ботев: Изявленията за симулация на Наумов са неприемливи, невярни и уронват престижа
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: