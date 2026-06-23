Григор Димитров се класира за втория кръг на турнира на трева от сериите ATP 250 в Майорка (Испания), който е с награден фонд от 612 000 евро. Участващият с "уайлд кард" най-добър български тенисист победи с 6:1, 7:6(3) квалификанта Марк Полманс (Австралия), който заема 366-о място в световната ранглиста.

Това бе юбилейна 50-а победа на трева на ниво тур в кариерата на 35-годишния Димитров. Състезавайки се като номер 164 в света тази седмица, Гришо спечели забележителните 96 процента (26/27) точки на първи сервис, за да си осигури едва третата победа в надпревара на АТР за сезона.

"Беше труден период, но съм много щастлив в момента. Опитвам се да намаля очакванията си на всяка настилка, на която играя, но първият сет днес беше напомняне, че все още съм сравнително добър. Това е добра крачка напред за мен, но не искам да мисля прекалено много за това какво ще се случи в следващите кръгове", заяви след края на мача Григор Димитров.

Във втория кръг той ще се изправи срещу Абдула Шелбайх (Йордания), който е "щастлив губещ" от квалификациите. Той изненадващо елиминира шестия поставен и финалист от миналия сезон Корентен Муте (Франция). 22-годишният Шелбайх е №299 в световната ранглиста и има едва три победи от 13 мача в основната схема на турнири от ATP.

За успеха си днес Григор Димитров заработи 25 точки за световната ранглиста.

Турнирът в Майорка е последната проверка за българина преди началото на "Уимбълдън", който стартира на 29 юни в Лондон.