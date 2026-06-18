Григор Димитров хвърли много усилия, но въпреки това не успя да се класира на полуфинал в турнира на трева от сериите "Чалънджър 75", който се провежда в ирландската столица Дъблин. Надпреварата бе с награден фонд 97 640 евро.

Най-добрият български тенисист отпадна на четвъртфиналите, след като загуби от французина Кириан Жаке с 0:2 сета - 3:6, 6:7(9), като двубоят приключи за 1 час и 35 минути. Съперникът на 35-годишния хасковлия е подставен под номер 3 в основната схема и в момента е №145 в световната ранглиста.

Григор Димитров допусна един пробив в първия сет, което се оказа решаващо за тази част. Следващата вървеше гейм за гейм и логично се стигна до тайбрек. В него българинът поведе с 5:2 точки, но не успя да запази преднината си и допусна болезнен обрат.

Гришо, който е с 24 позиции по-назад от Жаке, си тръгва от ирландската столица с едва 12 точки, които ще прибави към актива си за класацията на АТР.

Българинът все пак записа две поредни победи в Дъблин, което се случва за първи път от "Уимбълдън" през юли миналата година, когато получи тежка контузия в гръдния мускул и пропусна почти целия оставащ сезон.