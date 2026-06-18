Колумбия победи Узбекистан с 2:1 в двубоя между двата тима от първия кръг в група "К“ на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Мачът се изигра в Мексико Сити, а колумбийската музикална звезда Малума бе на стадиона, където подкрепяше националния си отбор.

Двубоят започна очаквано, с преса на Колумбия. Все пак в 7-ата минута Аббосбек Файзулаев се измъкна, а Йохан Мохика го спъна, за да го спре, с цената на жълт картон.

До средата на полувремето колумбийците нямаха чисти положения, но в 32-ата минута Луис Диас достигна до хубаво подаване в наказателното поле и нанесе удар, който нацели дясната греда.

Именно Диас центрира в наказателното поле и намери Даниел Муньос, който овладя топката и я изстреля в горната вътрешна страна на мрежата, правейки резултата 0:1 в 40-ата минута.

Узбекистанците не успяха да отправят нито един точен удар към вратата на съперника през първата част. През второто полувреме обаче те се активизираха, като дебнеха колумбийците най-вече на контри.

Така дойде 60-ата минута, когато Аббосбек Файзулаев стигна до отбита топка пред самата врата и я забоде с глава в мрежата.

Радостта на дебютантите от Узбекистан обаче не трая дълго, тъй като само пет минути по-късно Луис Диас беше изведен от Густаво Пуерта и запази хладнокръвие в наказателното поле, изпращайки топката в мрежата за 1:2.

В последните секунди на добавеното време на срещата Хаминтон Леандро Кампас оформи крайното 3:1 за колумбийците.

Снощи, другите участници в групата, Португалия и ДР Конго, завършиха 1:1.