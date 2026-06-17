Само минути, след като Ботев (Пловдив) обяви вчера раздялата си с Константинос Балоянис, гръцкият защитник бе представен от друг клуб като ново попълнение, провери Plovdiv24.bg. Става въпрос за кипърския Аполон (Лимасол)

Левият бек е постигнал споразумение да подпише договор до края на май 2028 година, като контрактът влиза в сила, след като Балоянис премине медицинските прегледи.

Ето как бранителят бе представен от новия си клуб:

Аполон обявява принципно споразумение с футболиста Константинос Балоянис до май 2028 г.

Константинос играе като ляв бек, роден на 8 февруари 1999 г., и започва футболното си пътешествие в младежките редици на ПАОК. Впоследствие се присъединява към академиите на Арсенал, преди да се премести в Нидерландия, където играе за Цволе. По-късно се завръща в ПАОК, а на ниво мъжки футбол е играл още за Волос и ОФИ Крит.

От юли 2023 г. преминава в Ботев (Пловдив), записвайки общо 106 участия, два гола и 13 асистенции във всички състезания, като същевременно участва и в квалификационните кръгове на Лига Европа и Лигата на конференциите.

Очаква се играчът да бъде в Кипър през следващите дни, за да премине медицински преглед, след което споразумението ще бъде официално финализирано.