След като подписа договор с нов генерален спонсор, ръководството на Локомотив Пловдив постигна споразумение и със световноизвестен германски концерн. Този път обаче става въпрос за спортна екипировка. Срокът на новия контракт е за 3 години.

Става въпрос за компанията "Пума", с чиито фланелки в момента играят 10 отбора на световното първенство по футбол - Австрия, Швейцария, Чехия, Парагвай, Нова Зеландия, Мароко, Египет, Гана, Кот д'Ивоар и Сенегал.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че до края на миналия сезон "черно-белите“ играеха с екипи на испанската фирма "Joma“.

Публикуваме без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Локомотив Пловдив:

Традиция, амбиция и поглед към бъдещето!

ПФК Локомотив Пловдив и Sport Depot поставят началото на ново тригодишно партньорство, а от сезон 2026/2027 представителният отбор ще излиза на терена с екипировка на PUMA.

Сътрудничеството започва в навечерието на вековния юбилей на клуба!

Заедно правим следващата крачка напред – с увереност, характер и стремеж към нови успехи!