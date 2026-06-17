Португалия започна разочароващо Мондиал 2026. Възпитаниците на Роберто Мартинес направиха 1:1 срещу Конго в първи двубой от група "К" на стадион "NRG" в Хюстън.

В 6-ата минута капитанът - Кристиано Роналдо увлече двама души в непосредствена близост до себе си в наказателното поле. Това позволи на Жоао Невеш да засече необезпокоявано с глава центриране от левия фланг на Педро Нето за 1:0. В 13-ата минута новото попълнение на Реал Мадрид - Бернардо Силва получи жълт картон поради грубо влизане в краката на противник. Ниският и компактен блок на "леопардите" не позволи на "мореплавателите" да създадат много чисти положения до края на полувремето и европейските шампиони от 2016-а се задоволиха само с един точен удар. Стрелецът на Нюкасъл - Йоан Уиса изравни в последните секунди от добавеното време на първата част, благодарение на центриране от Артър Масуаку. Роналдо отправи първия си изстрел чак в 68-ата минута, когато пое кълбото малко зад себе си и опитът му за гол отиде встрани от левия страничен стълб. CR7 отново шутира в 74-ата минута с десния крак, ала бе силно притиснат зад гърба си и не намери целта. На трибуните бяха родителите на бившия португалски национал - Диого Жота, който преди 12 месеца загина в автомобилна катастрофа, а образът на нападателя бе показан на едно от огромните табла непосредствено преди първия съдийски сигнал.

Португалия: Диого Коща, Жоао Кансело, Ренато Вейга, Томас Араухо, Нуно Мендеш, Жоао Невеш, Витиня, Бернардо Силва, Бруно Фернандеш, Педро Нето, Кристиано Роналдо

Конго: Лионел Мпаси, Аарън Уан-Бисака, Стив Капуади, Аксел Туанзебе, Чансел Мбемба, Артър Масуаку, Нгалайел Мукау, Самуел Мутусами, Едо Кайембе, Седрик Бакамбу, Йоан Уиса

В групата са още Узбекистан и Колумбия. Те ще играят утре сутрин от 05:00 часа в Мексико на "Ацтека".