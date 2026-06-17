Един от основните фаворити за титлата на Световното първенство в Северна Америка Франция тръгна успешно на турнира.

В първия си мач на шампионата, който бе от група "I“, актуалните световни вицешампиони спечелиха срещу Сенегал с 3:1, като головете на стадиона в Ню Джърси паднаха след почивката.

През първата част играчите на селекционера Дидие Дешан имаха игрово предимство, но по-добрите положения за гол бяха за тима на Сенегал, който отговори с опасни контраатаки.

Най-добрата възможност за откриване на резултата в мача се отвори пред Никълъс Джаксън от тима на Сенегал в 25-ата минута. Той стреля опасно, като топката се отби в лявата греда на Майк Менян.

В добавеното време на първата част дясното крило на Кристъл Палас Исмаил Сар получи добър пас в наказателното поле на Франция, но пропусна.

Играчите на Дидие Дешан така и не успяха да запишат точен удар към вратата на Сенегал.

"Петлите“ записаха само един удар към вратата на Сенегал за 45 минути, което е най-лошото постижение за отбора на Франция от Световното първенство през 1966 година насам.

След почивката Франция вдигна оборотите и зареди добри положения пред вратата на Едуард Менди.

В 59-ата минута французите имаха сериозни претенции за дузпа, за нарушение срещу Килиан Мбапе, но не получиха наказателен удар.

Менян капитулира в 66-ата минута, когато Килиан Мбапе откри резултатата след асистенция на Майкъл Олисе. Мбапе стреля технично по земя край Менди.

В 82-ата минута резервата Брадли Баркола удвои аванса на Франция с техничен прехвърлящ удар. Подаването бе на Адриен Рабио.

В добавеното време на мача тимовете си размениха по едно попадение за крайното 3:1 за Франция.

Най-напред в 5-ата минута на продължението Ибрахим Мбайе вкара за Сенегал. Подаването бе на Илиман Ндиайе.

В 6-ата минута на продължението Мбапе вкара втория си гол в мача за крайното 3:1.

За Мбапе това е историческо попадение, негово 14-о на световни първенства и 58-и гола за националния отбор, с което вече е голмайстор №1 на Франция за всички времена.

В групата на Франция и Сенегал са и тимовете на Норвегия и Ирак.