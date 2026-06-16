За 19-а поредна година Асоциацията на българските футболисти (АБФ) организира отбор от свободни агенти. Това е дългогодишен проект на АБФ, който има за цел да помогне на футболистите да си намерят клубове по време на предсезонната подготовка.

Тимът на АБФ се готви под ръководството на треньора Румен Стоянов и ще изиграе две контролни срещи.

Първата от тях е на 20 юни (събота) от 18:00 часа срещу Вихрен (Сандански) на стадиона в Сандански.

Вторият спаринг е срещу Монтана и ще се играе на 23 юни (вторник) от 18,00 часа на стадион "Огоста“.

Очаква се на мачовете да присъстват треньори, селекционери и футболни агенти.

Това е отлична възможност за футболистите да бъдат забелязани от футболните специалисти и да получат предложения за договори.