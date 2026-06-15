Пловдивчанинът Стойчо Славов постигна нов връх в забележителната си спортна кариера. 57-годишният кануист спечели нови два златни медала за България на световното първенство по кану-каяк за ветерани, което приключи в Португалия.

Славов триумфира в дистанциите на 200 и 500 метра, като освен това постигна най-добри времена от всички възрасти.

Следващото състезание, на което Стойчо Славов ще представя страната ни, е само след 10 дни. Той ще участва в световното първенство в кану спринтовете за ветерани, което ще се състои от 25 до 27 юни в Халифакс (Канада).

Ето досегашните успехи на кануиста Стойчо Славов:

2024 - Masters World Championships, Пловдив - златен медал

2025 - World Masters Games, Тайпе - три златни медала

2025 - Masters World Championships, Монтемор-о-Вельо - 2 златни медала

2026 - Open Masters Games Abu Dhabi - 3 златни медала + абсолютен рекорд

2026 - European Masters Championships, Монтемор-о-Вельо - 2 златни медала + абсолютен рекорд