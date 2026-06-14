Легендите в световното гребане, хърватските братя Мартин и Валент Синкович, за пореден път доказаха, че възрастта за тях е просто число. След безапелационна победа във втория кръг от Световната купа, проведен на Гребния канал в Пловдив, те споделиха в емоционално интервю любовта си към България и амбициите си за бъдещето.

Триумфът под тепетата дойде като категоричен отговор на критиците след разочарованието в Севиля. По време на първия кръг от Световната купа една-единствена грешка костваше скъпо на хърватите и ги изпрати в утешителния Финал С. В Пловдив обаче историята беше съвсем различна. След огромни усилия в сериите и полуфиналите, Синкович бяха абсолютно безапелационни във Финал А на двойка скул и заслужено грабнаха златото. Мартин Синкович не скри емоциите си и заяви, че с това са доказали първо на себе си, а след това и на всички останали, че не са мъртви, още са тук, могат да побеждават и се надяват да го показват още няколко години.

Братята споделиха и отличните си впечатления от българското гостоприемство и условията за спорт у нас. Мартин подчерта, че винаги му е много хубаво да идва в България и Пловдив, като допълни, че това е неговото четвърто гостуване тук и за четвърти път печели медал. Брат му Валент се присъедини към думите му, споделяйки, че в Пловдив винаги са гребали добре. Той отбеляза страхотното усещане и прекрасните хора, като спомена, че двамата много харесват Стария град, наслаждават се на престоя си и винаги ще се връщат с удоволствие.

Погледите на хърватския тандем вече са насочени към бъдещето, където основната им цел е Олимпийските игри в Лос Анджелис и спечелването на поредното злато. Родените съответно през 1988 и 1989 година състезатели имат пълното право на такова самочувствие, тъй като са трикратни олимпийски шампиони и медалисти от поредни олимпийски форуми. В тяхната богата визитна картичка блестят сребърният медал на четворка скул от Лондон през 2012 година, както и олимпийските титли на двойка скул от Рио през 2016 година и на двойка без рулеви от игрите в Токио през 2020 и Париж през 2024 година. Те са също така и многократни световни и европейски шампиони.

Престижното състезание привлече у нас и най-висшето ръководство на световното гребане, като сред официалните гости бяха президентът на Международната федерация Жан-Кристоф Ролан и изпълнителният директор Винсен Гаяр. Те, заедно с редица български спортни легенди и държавници, се включиха в церемониите по награждаването на призьорите. Медалите на победителите бяха връчени с участието на четирикратния олимпийски медалист и народен представител Йордан Йовчев, двукратния олимпийски шампион и заместник-кмет на Пловдив Николай Бухалов, както и на президента на Българската федерация по гребане Свилен Нейков.

В тържествената част се включиха още председателят на организационния комитет в Пловдив Иван Попов, народният представител Катя Стайкова и представителите на ръководството на Община Пловдив Георги Титюков, Тони Стойчева и Али Байрам. Организацията на високо ниво беше подкрепена и от директора на състезанието Никола Господарски, както и от генералния секретар на българския организационен комитет Даниел Христов, които затвърдиха репутацията на Пловдив като отличен домакин на световния спорт.