Канада и Босна/Херцеговина направиха 1:1 в първия мач и за двата отбора от Световното първенство в Северна Америка. Той бе на стадион "BMO Фийлд" в Торонто. На трибуните бе местната холивудска звезда - Райън Рейнолдс, който е съсобственик на отбора от Чемпиъншип в Англия - Рексъм.

Йово Лукич откри за гостите в 21-ата минута, а подаването дойде от левия бек на Аталанта - Саед Колашинац. До края на полувремето единият от домакините на Мондиала имаше повече ъглови удари и притежание на топката, но те не доведоха до реални опасности за вратата на стража Никола Васил. Резервата Кайл Ларин оформи крайния резултат в 78-ата минута, благодарение на асистенция от Промис Олуатоби Еманюъл Дейвид. По ирония на съдбата в момента на паса Колашинац покри засадата.

На пейката за домакините бе звездата на "кленовите листа" - Алфонсо Дейвис, а резерва за балканците беше 40-годишният ветеран - Един Джеко, но и двамата не се появиха в игра.

В група "В" са още Швейцария и Катар, които ще се срещнат утре вечер от 22:00 часа наше време в Санта Клара.