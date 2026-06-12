Славия София обяви привличането на Мартин Георгиев, който става шестото ново попълнение на клуба през летния трансферен прозорец. Договорът на младия бранител е за срок от три сезона. Георгиев е младежки национал на България и играе на поста централен защитник.

Преди да пристигне в столичния клуб, Георгиев защитаваше цветовете на Спартак Варна . По-рано в кариерата си е бил част и от Ботев.

Футболистът е роден в Бургас и е висок около 185 см. В актива си има и участия за България U21 (3 мача).

Около бъдещето на Георгиев се появи любопитна ситуация. Новият старши треньор на Ботев Станислав Генчев разкри, че клубът е постигнал договорка за привличането на защитника от Спартак Варна.

Въпреки това футболистът не се е явил на първата тренировка в Пловдив, което е породило въпроси около трансфера му.

Ръководството на Ботев Пловдив излезе днес с официална позиция, в която изразява разочарование от начина, по който е приключила ситуацията с играча.

Клубът твърди, че провел множество разговори с Георгиев и е подобрил значително първоначалните финансови и договорни условия на футболиста. В позицията се подчертава още, че се е осигурявала дългогодишна подкрепа за неговото развитие още от юношеските му години

Ботев определя поведението му като нелоялно и подчертава, че е направил всичко възможно, за да го задържи.