Ръководството на Ботев Пловдив е отправило специално желание до Българския футболен съюз относно предстоящия днес жребий за новия сезон, научи Plovdiv24.bg. То ще бъде удовлетворено, тъй като съставянето на програмата позволява това заради генерирането на жребия чрез специализирания софтуер на американската компания GotSport, за което вече информирахме читателите си.

Желанието на "канарчетата" е да са домакини в първия кръг. Така още преди тегленето е ясно, че жълто-черните ще играят на стадион "Христо Ботев" в първия си официален мач през новия шампионат.

Това автоматично означава, че се увеличава вероятността още в първия кръг да станем свидетели на пловдивско дерби.

Още няколко отбора са изявили желания конкретно за първия кръг.

Те са:

Левски - да бъде домакин

ЦСКА - да бъде гост, но в София

Лудогорец - да бъде домакин

ЦСКА 1948 - да бъде гост

Локомотив (София) - да бъде гост