"Като гледам пълните трибуни около басейна, виждам, че когато става въпрос за децата и спорта, всички сме един отбор“. Това заяви председателят на "Съюз за спортно развитие - Пловдив“ Иван Пашов при откриването на 12-ия плувен турнир "Младост“, който бе поредното събитие, подкрепено от фондацията.
В събитието взеха участие близо 600 деца във всички възрастови групи - от юноши и девойки старша възраст до най-малките състезатели в група "Златна рибка“, техните треньори и стотици родители и фенове по трибуните.
12-тият Турнир "Младост“ бе организиран от спортен клуб ЖПК "Младост-91“ с председател Теодора Трифонова.
Трифонова е треньор и председател на плувен клуб ЖПК "Младост-91“ – Пловдив, работещ както в началното обучение, така и във високото спортно майсторство. Тя е многократна шампионка на България на 50, 100 и 200 метра бруст, носителка на две трети места от Балкански игри на 50 и 100 метра бруст, 16-а на Европейското първенство по плуване в Будапеща (Унгария) и покрила норматив за Олимпийските игри в Атина през 2004 г. Теодора Трифонова е и майстор на спорта в дисциплините 50 и 100 метра бруст.
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