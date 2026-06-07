"Като гледам пълните трибуни около басейна, виждам, че когато става въпрос за децата и спорта, всички сме един отбор“. Това заяви председателят на "Съюз за спортно развитие - Пловдив“ Иван Пашов при откриването на 12-ия плувен турнир "Младост“, който бе поредното събитие, подкрепено от фондацията.

В събитието взеха участие близо 600 деца във всички възрастови групи - от юноши и девойки старша възраст до най-малките състезатели в група "Златна рибка“, техните треньори и стотици родители и фенове по трибуните.

Няма значение кой каква позиция заема. Важно е кой какво прави. Ние от Фондация "Съюз за спортно развитие - Пловдив“ ще продължим да помагаме, да подаваме ръка и да работим за спорта в Пловдив, защото вярваме, че всяко дете заслужава шанс. Благодаря на всички, които подкрепят спорта и младите хора. И помнете – когато добрите хора работят заедно, Пловдив винаги печели!, допълни Пашов.

12-тият Турнир "Младост“ бе организиран от спортен клуб ЖПК "Младост-91“ с председател Теодора Трифонова.

Трифонова е треньор и председател на плувен клуб ЖПК "Младост-91“ – Пловдив, работещ както в началното обучение, така и във високото спортно майсторство. Тя е многократна шампионка на България на 50, 100 и 200 метра бруст, носителка на две трети места от Балкански игри на 50 и 100 метра бруст, 16-а на Европейското първенство по плуване в Будапеща (Унгария) и покрила норматив за Олимпийските игри в Атина през 2004 г. Теодора Трифонова е и майстор на спорта в дисциплините 50 и 100 метра бруст.