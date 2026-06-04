Лекоатлетите на пловдивския клуб "Енерджи" се представиха отлично на завършилия в Стара Загора турнир “Самарско знаме". Пловдивчани завоюваха 4 златни u 1 сребърен медал, като освен това записаха 3 подобрени лични рекорда, похвалиха се от клуба.

Пламена Чакърова (2005) грабна златото с 13.80 секунди на 100 метра с препятствия, което е неин личен рекорд.

Съотборничката й Ива Деливерска (2008) заслужи сребърното отличие в същата дисциплина, като завърши с 13.83. Това е покрит норматив за Световното първенство до 20 години, което ще се проведе в Юджийн, САЩ. Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Ива Деливерска е рекордьорка на 60 м и 100 м с препятствия за девойки под 18 години

Мила Димитрова (2003) стана шампионка в спринта на 100 метра с резултат 11.89 (11:86 е личния й рекорд).

Иван Иванов (2002) заслужи титлата на 800 метра с резултат 1:53.90 мин.

Ивона Йорданова грабна златото на висок скок при момичетата до 18 години с личен рекорд от 154 см.

Алекзандър Йорданов (2007) зае 5-о място на 400 метра, записвайки личен рекорд от 50.62 сек.

Сезонът тепърва започва и си проличава добре свършената работа на треньорката Любомира Бръмбарова и добрата подготовка, съобщиха още от СКЛА Енерджи (Пловдив).