Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Най-добрата атлетка в България за последните 4 години Пламена Миткова стана за пети пореден път национална шампионка в зала в коронната си дисциплина скок дължина. Държавният шампионат по лека атлетика се проведе в столичната зала "Фестивална“.

След здравословни проблеми преди старта 21-годишната пловдивчанка направи само един успешен опит в цялото състезание. Състезателката на Локомотив Пловдив, с треньор Ивайло Русенов, постигна 6.17 метра.

Балканската шампионка за девойки Сияна Бръмбарова (Енерджи - Пловдив) остана 2 сантиметра зад Пламена. Пловдивчанката спечели сребърния медал с 6.15 метра.

Милена Миткова (Дарко тийм – София) навлезе в 17-ата си поредна година с резултат над шест метра с резултата 6.07, с който заслужи бронза.

36-годишната Миткова регистрира три опита над 5.90 (5.96-5.92-5.91), а най-добрият й скок бе над шест метра. Точно преди шест години Милена постигна личния си рекорд от 6.50 именно на този сектор.