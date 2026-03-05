Пламена Миткова стана за пети пореден път национална шампионка в зала в коронната си дисциплина скок дължина. Държавният шампионат по лека атлетика се проведе в столичната зала "Фестивална“.
След здравословни проблеми преди старта 21-годишната пловдивчанка направи само един успешен опит в цялото състезание. Състезателката на Локомотив Пловдив, с треньор Ивайло Русенов, постигна 6.17 метра.
Балканската шампионка за девойки Сияна Бръмбарова (Енерджи - Пловдив) остана 2 сантиметра зад Пламена. Пловдивчанката спечели сребърния медал с 6.15 метра.
Милена Миткова (Дарко тийм – София) навлезе в 17-ата си поредна година с резултат над шест метра с резултата 6.07, с който заслужи бронза.
36-годишната Миткова регистрира три опита над 5.90 (5.96-5.92-5.91), а най-добрият й скок бе над шест метра. Точно преди шест години Милена постигна личния си рекорд от 6.50 именно на този сектор.
