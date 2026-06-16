Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев, известен като "Русев" в Световната федерация в развлекателния спорт - WWE, записа поражение след обрат от бившия борец и сега професионален кечист Чад Гейбъл на събитието "WWE⁠ Monday Night RAW", провело се тази нощ в "CFG Bank Arena" в Балтимор, Мериленд, САЩ.

Пловдивчанинът беше хванал в хватката си за предаване "The Accolade" своя опонент, но Гейбъл контрира и на свой ред хвана крака на Русев, оформяйки "Ankle Lock", позната хватка на легендата Кърт Енгъл. Този ключ за предаване цели обездвижване на крайниците и предизвикване на болка чрез неестествено усукване на ставите. Гейбъл го направи на десния крак на българина и Русев се предаде след над 10 минутен двубой.

След срещата на ринга се качи Итън Пейдж, който е започна да налага Гейбъл. Ведната на помощ на бореца дойдоха Рей Мистерио и Драгън Лий, което означава, че все повече се оформя вражда при дуетите между Русев и Пейдж от една страна и Мистерио и Лий от друга.