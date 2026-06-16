Приключението на Антоан Конте в Ботев (Пловдив) е към своя край. Според близки до централния защитник, не се очаква той да удължи престоя си при "жълто-черните" след изтичането на своя договор, който е до 30 юни. След като пристигна през втората половина на сезона, гвинейският национал вече е готов да започне нова глава в кариерата си. Това съобщава авторитетното издание africafoot.com, позовавайки се на свои източници.

Няколко варианта вече са на масата

На 32 години, Антоан Конте със сигурност не е лишен от оферти. Няколко клуба вече са изразили интерес към услугите му през предстоящия трансферен прозорец. Иракски отбори са сред най-упоритите кандидати. Сериозни предложения има и от Израел - лига, която Антоан Конте познава добре, тъй като е играл там преди.

Добре обмислен избор, преди да се обвърже с договор

Все още обаче не е взето окончателно решение. Според източник, близък до играча, с когото са се свързали от Africafoot, бившият играч от младежката школа на Пари Сен Жермен иска да отдели необходимото време, преди да се ангажира.

Нашият източник ни каза: В момента Антоан има няколко конкретни предложения. Той не бърза. Анализираме всяко предложение с него, за да направим най-добрия възможен избор за следващия етап от кариерата му.

Оценен на 500 000 евро на трансферния пазар, защитникът остава високо ценен въпреки 32-годишната си възраст. Неговият международен опит, защитна гъвкавост и лидерски качества продължават да привличат няколко клуба, търсещи играч, способен да внесе стабилност в защитата им.

Отворено бъдеще между няколко дестинации

Антоан Конте, далеч от това да се тревожи за бъдещето си, подхожда към този период със спокойствие. Близките му уверяват, че възможностите изобилстват и че целта сега е да се даде приоритет на последователен спортен проект, способен да изпълни личните и професионалните му амбиции.

Ако не възникнат непредвидени обстоятелства, следващите седмици би трябвало официално да отбележат края на престоя му в Ботев (Пловдив). Предстои да видим дали гвинейският защитник ще избере да поеме ново предизвикателство в Близкия изток, да се завърне в Израел или да потърси друга дестинация, за да продължи богатата си кариера.