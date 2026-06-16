Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Това разкри пред българската специализирана платформа "Tenniskafe" мениджърът на първата ни ракета Георги Стоименов.

Трикратният полуфиналист от Големия шлем е получил "уайлд кард" за основната схема на турнира на Свещената трева в Лондон, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли.

Това е отлична новина за Димитров, тъй като конкуренцията за поканите на е доста сериозна. Очевидно обаче организаторите са решили, че бившият №3 и тази година заслужава да играе на "Уимбълдън" - нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително и миналия сезон.

Тогава Димитров бе съвсем близо до една от най-големите победи в кариерата си, след като на осминафинала водеше с два сета срещу световния №1 Яник Синер.