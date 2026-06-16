Над 140 деца, родени през 2018 и 2019 година, взеха участие в традиционния футболен турнир "Скутаре Къп", който се проведе под патронажа на кмета на Община "Марица" Димитър Иванов. Спортният празник събра на терените в село Скутаре 12 отбора от региона и страната, превръщайки деня в истински фестивал на детския футбол.

В надпреварата се включиха тимовете на "Скутаре“, "Раковски 1“ и "Раковски 2“, "Секирово 1“ и "Секирово 2“, "Тракия 2004“, ФА "Дюлгеров – Благоевград“, ДФК "Пазарджик“, ФА "Пловдив“, "Пловдив Сити“, "Чавдар“ (Пловдив) и "Канарче – Пловдив“, съобщиха за Plovdiv24.bg от Община "Марица".

При най-малките футболисти златните медали и шампионската купа заслужено спечели отборът на "Чавдар“ (Пловдив). След поредица от оспорвани срещи младите таланти изпревариха съставите на Раковски и домакините от Скутаре.

При родените през 2018 година победители в трите потока станаха "Пловдив Сити“ в Златната група, "Секирово 2“ в Сребърната група и "Скутаре“ в Бронзовата група. Домакините от Скутаре показаха отлична игра и не оставиха шансове на своите съперници, завършвайки убедително пред отборите на ДФК "Пазарджик“ и "Хасково“.

ГАЛЕРИЯ: Над 140 деца участваха в традиционния футболен турнир "Скутаре Къп" ‹ Виж всички 9 снимки ›

С всяка изминала година интересът към "Скутаре Къп" нараства и все повече отбори от Южна България заявяват желание да се включат в турнира. Това показва, че надпреварата вече се утвърждава като едно от предпочитаните събития за най-малките футболисти, заяви организаторът Пламен Ботев след края на турнира.

Медалите и купите на призьорите бяха връчени от кмета на Скутаре Катя Тодорова и заместник-кмета по спорт и младежки дейности на Община "Марица" Николай Стаматов, който поздрави участниците, техните треньори и родители. Той изтъкна, че за Община "Марица" инвестициите в детския спорт и спортната инфраструктура са дългосрочен приоритет.

По повод турнира кметът на Община "Марица" Димитър Иванов отправи специално послание към младите спортисти.