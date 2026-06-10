Отборът по футбол на ПГ "Цар Иван Асен II“ - Асеновград и директорът на образователната институция Йордан Диков посрещнаха кмета на общината Христо Грудев. Повод за визитата беше успешното представяне на тима в националния кръг на ученическите спортни игри. Спортистите се представиха повече от достойно и спечелиха III място, конкурирайки се срещу немалък брой училища от цяла България, съобщиха за Plovdiv24.bg от Община Асеновград.

Кметът благодари лично на всеки един от младите футболисти за проявената отговорност - да защитават името на Асеновград и да го популяризират, като се класират в челната тройка.

Д-р Христо Грудев подари професионална футболна топка на ученическия отбор, с посланието възпитаниците на асеновградската гимназия да продължават да постигат високи резултати и занапред. Те, на свой ред, удостоиха кмета на Асеновград със спечелените от тях награди – връчиха му купата си и един от своите медали, в знак на благодарност за подкрепата на спорта в града и общината.

Футболистите проведоха демонстративен мач пред официалните гости, сред които беше и зам.-кметът Петър Петров. Импровизираната футболна среща се състоя на новоизградения терен в двора на ПГ "Цар Иван Асен II“, където учениците провеждаха и подготовката си за националните ученически игри, под ръководството на своите учители и треньори Камен Куцев и Йордан Григоров. Символичното начало на мача беше дадено от д-р Грудев, с пожелание за бъдещи успехи и дори професионално развитие на младите футболни таланти.