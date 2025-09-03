300 деца ще участват в два футболни турнира в Маноле и Скутаре

© Над 300 деца от няколко възрастови групи ще вземат участие в два футболни турнира в Маноле и Скутаре. Те са организирани от Община Марица и са под патронажа на кмета Димитър Иванов.



На 8 септември на стадиона в Маноле ще се проведе надпревара за деца от Футбол 9 (2014 – 2015 г.) и Футбол 5 (2017 г.). При по-големите сили ще премерят отборите на клубовете "Марица“ (Маноле), "Атлетик“ (Куклен), "Секирово“ и "Перущица“. А при по-малките са тимовете на "Марица“ (Маноле), "Атлетик“ (Куклен), "Раковски“ и "Реал“ (Пловдив).



"Турнирът е част от програмата, посветена на празника на Маноле, който ще започне сутринта в понеделник със Света литургия в църквата "Св. Димитър“, сподели кметът Стоил Дишев. Той допълни, че за всички участници Община Марица и кметство Маноле са осигурили купи, медали, храна и вода. Дишев благодари на отборите, че са приели поканата и ще дойдат да споделят с манолци празничния ден.



На 14 септември, Кръстовден, на стадиона в Скутаре ще се проведе футболен турнир за деца, родени през 2018 година. Участие ще вземат отборите на ФК "Крепост“ (Хисаря), ФК "Хасково“, ФК "Раковски“, ФК "Арда 1924“ (Кърджали), ФК "Тракия 2004“ (Пловдив), ФК "Гигант“ (Съединение), ФК "Секирово“, ФК "Пловдив Сити“, ФК "Житница“, ФК "Царацово“ и два състава на домакините от Скутаре.



"Благодарим на кмета на Община Марица Димитър Иванов за подкрепата към футбола и спорта. Той доказа, че децата и тяхното здравословно развитие са приоритет. Под негово ръководство в нашата община са построени три многофункционални спортни зали, физкултурни салони, фитнес зони, минифутболни игрища, детски площадки и т.н. Община Марица подкрепя и помага на спортните клубове“, заяви общинският съветник и координатор във ФК "Скутаре“ Пламен Ботев.