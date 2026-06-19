Наскоро се навършиха шест години от внезапната ни и тежка загуба на един от най-обичаните и забележителни пловдивчани – пионер на водните ски в България - Гаро Бардизбанян.

Роден на 28 септември 1935 г. в Пловдив, Гаро посвещава целия си живот на спорта, новаторството и служенето на хората. Още като дете се качва на ски и остава верен на тази своя страст до последните години от живота си. Неговото име остава завинаги свързано с развитието на зимните спортове, водните ски и планинското спасяване в България.

Гаро Бардизбанян е сред основоположниците на водните ски у нас. През 1962 г., заедно със свои съмишленици, поставя началото на този спорт в България, използвайки саморъчно изработени пособия на Гребната база в Пловдив. По-късно става треньор и международен съдия по ски и водни ски, основава и ръководи ски-училище, създава първото у нас училище по ски за деца от детските градини и изгражда първия ски-влек в парк "Родопи“ край хижа "Здравец“.

Като планински спасител още от 1952 г., той участва активно в изграждането и развитието на спасителната дейност в България. В началото на 80-те години е двигателят зад превръщането на кариерата край Оризари в модерен стадион за водни ски и поставя началото на международното състезание за купа "Пловдив“, включено в календара на Световния съюз по водни ски.

Неговите възпитаници постигат едни от най-големите успехи в историята на българските водни ски, а редица национални рекорди, поставени под негово ръководство, остават ненадминати десетилетия наред. Но приносът му не се изчерпва само със спорта. Като талантлив техник и новатор той разработва множество уреди и системи, признати за изобретения, и оставя своя отпечатък и в областта на електрониката и спортната наука.

За всички, които имаха щастието да го познават, Гаро беше не само треньор и учител, но и човек с огромно сърце, безкрайна доброта и неподправена човечност. Той вдъхновяваше околните със своя оптимизъм, любознателност, пионерски дух и любов към живота. Предан син на родния Пловдив, той остави дълбока следа в историята на българския спорт и в сърцата на поколения свои приятели, колеги и възпитаници.

Днес свеждаме глава пред паметта му с благодарност и уважение. Споменът за него продължава да живее чрез делата му, чрез хората, които е обучил и вдъхновил, и чрез ценностите, които остави след себе си.