Димитър Кузманов - Мико се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей в Самобор (Хърватия), който е с награден фонд от 30 хиляди долара. Най-добрият пловдивски тенисист в момента е поставен под №4 в основната схема. Той победи участващия с "уайлд кард" представител на домакините Антонио Волявец с категоричното 6:1, 6:4.

Срещата продължи час и 41 минути.

32-годишният Димитър Кузманов спечели първите пет гейма по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той направи нова серия от четири поредни гейма и поведе с 5:2, след което сервираше за мача.

Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" обаче загуби следващите осем разигравания, а при 5:4 поиска медицински таймаут. След подновяването на играта Кузманов все пак успя да затвори мача на собствен сервис срещу 20-годишния хърватин.

За място на полуфиналите той ще играе срещу получилия "уайлд кард" Йозеф Ковалик от Словакия, който е бивш №80 в световната ранглиста.