Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) и Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", Стара Загора) спечелиха титлата на смесени двойки на Държавното лично първенство по тенис на открито до 16 години в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК "Макс Про 2020", разположени до Гребната база в Пловдив.

Във финала на смесени двойки Борисов и Маркова постигнаха драматична победа над Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", София) и Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", София) с 0:6, 6:4, 10:8.

Станаха ясни и четвъртфиналистите на сингъл.

Юноши – осминафинали

№1 Пламен Колев (ТК "Про спорт", София) – Димитър Топчийски (ТК "Авеню", Бургас) 6:0, 7:6(2)

№7 Якоб Ясин (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) – Никола Божилов (ТК "Некст Джен", София) 6:2, 4:6, 6:4

Дамян Аврамовски (ТК "Малееви", София) – Стефан Телкеджиев (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) 6:0, 6:1

№5 Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) – Теодор Янков (ТК "Черно море Елит", Варна) 6:0, 6:1

№6 Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", София) – Иво Найденов (ТК "Кристи", Дряново) 6:1, 6:1

Борис Христакиев (ТК "Про спорт", София) – №4 Йордан Малинков (ТК "Левски", София) 6:4, 6:1

Кристиян Енев (ТК "Виа Тенис Стар", София) – №8 Никола Павлов (ТК "Про спорт", София) 7:6(4), 7:6(5)

Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) – №2 Георги Георгиев (ТК "Барокко Спорт", София) 6:0, 2:6, 3:0 л.з

Четвъртфинали при юношите

№1 Пламен Колев – №7 Якоб Ясин

№5 Борис Борисов – Дамян Аврамовски

№6 Мартин Валеов – Борис Христакиев

Кристиян Енев – Александър Борисов

Девойки – осминафинали

№1 Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", Стара Загора) – Мария-Магдалена Янакиева (ТК "Хасково 2015", Хасково) 6:4, 6:0

Нина Нокова (ТК "Малееви", София) – Пламена Кукенска (ТК "Виа Тенис Стар", София) 6:4, 6:3

№3 Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) – Виктория Николова (ТК "Диана", София) 6:1, 6:4

Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", София) – №8 Зара Минева (ТК "Виа Тенис Стар", София) 6:3, 6:1

Изабела Жечева (ТК "Левски", София) – Виктория Врачанска (ТК "Левски", София) 6:2, 6:1

№4 Ива Йорданова (ТК "Левски", София) – Рая Карабова (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) 6:1, 6:2

Каролина Костова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) – Карла Бързакова (ТК "НСА", София) 6:3, 6:1

№2 Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", София) – Ниа Юсева (ТК "Виа Тенис Стар", София) 6:0, 6:0

Четвъртфинали при девойките

№1 Рая Маркова – Нина Нокова

№3 Никол Бюлбюлева – Мелани Стоичкова

№4 Ива Йорданова – Изабела Жечева

№2 Илина Илиева – Каролина Костова

Днес станаха ясни и финалистите на двойки.

За титлата при юношите ще спорят Пламен Колев (ТК "Про спорт", София) и Димитър Топчийски (ТК "Авеню", Бургас) срещу Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", София) и Йордан Малинков (ТК "Левски", София).

Във финала при девойките ще играят Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", Стара Загора) и Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", София) срещу Симона Попова (ТК "Пловдив 1981", Пловдив) и Карла Бързакова (ТК "НСА", София).

Програма на първенството

4 юни – четвъртфинали на сингъл и финали на двойки

5 юни – полуфинали на сингъл

6 юни – финали на сингъл