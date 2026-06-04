Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) и Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", Стара Загора) спечелиха титлата на смесени двойки на Държавното лично първенство по тенис на открито до 16 години в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК "Макс Про 2020", разположени до Гребната база в Пловдив.
Във финала на смесени двойки Борисов и Маркова постигнаха драматична победа над Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", София) и Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", София) с 0:6, 6:4, 10:8.
Станаха ясни и четвъртфиналистите на сингъл.
Юноши – осминафинали
№1 Пламен Колев (ТК "Про спорт", София) – Димитър Топчийски (ТК "Авеню", Бургас) 6:0, 7:6(2)
№7 Якоб Ясин (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) – Никола Божилов (ТК "Некст Джен", София) 6:2, 4:6, 6:4
Дамян Аврамовски (ТК "Малееви", София) – Стефан Телкеджиев (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) 6:0, 6:1
№5 Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) – Теодор Янков (ТК "Черно море Елит", Варна) 6:0, 6:1
№6 Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", София) – Иво Найденов (ТК "Кристи", Дряново) 6:1, 6:1
Борис Христакиев (ТК "Про спорт", София) – №4 Йордан Малинков (ТК "Левски", София) 6:4, 6:1
Кристиян Енев (ТК "Виа Тенис Стар", София) – №8 Никола Павлов (ТК "Про спорт", София) 7:6(4), 7:6(5)
Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) – №2 Георги Георгиев (ТК "Барокко Спорт", София) 6:0, 2:6, 3:0 л.з
Четвъртфинали при юношите
№1 Пламен Колев – №7 Якоб Ясин
№5 Борис Борисов – Дамян Аврамовски
№6 Мартин Валеов – Борис Христакиев
Кристиян Енев – Александър Борисов
Девойки – осминафинали
№1 Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", Стара Загора) – Мария-Магдалена Янакиева (ТК "Хасково 2015", Хасково) 6:4, 6:0
Нина Нокова (ТК "Малееви", София) – Пламена Кукенска (ТК "Виа Тенис Стар", София) 6:4, 6:3
№3 Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) – Виктория Николова (ТК "Диана", София) 6:1, 6:4
Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", София) – №8 Зара Минева (ТК "Виа Тенис Стар", София) 6:3, 6:1
Изабела Жечева (ТК "Левски", София) – Виктория Врачанска (ТК "Левски", София) 6:2, 6:1
№4 Ива Йорданова (ТК "Левски", София) – Рая Карабова (ТК "Макс Про 2020", Пловдив) 6:1, 6:2
Каролина Костова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) – Карла Бързакова (ТК "НСА", София) 6:3, 6:1
№2 Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", София) – Ниа Юсева (ТК "Виа Тенис Стар", София) 6:0, 6:0
Четвъртфинали при девойките
№1 Рая Маркова – Нина Нокова
№3 Никол Бюлбюлева – Мелани Стоичкова
№4 Ива Йорданова – Изабела Жечева
№2 Илина Илиева – Каролина Костова
Днес станаха ясни и финалистите на двойки.
За титлата при юношите ще спорят Пламен Колев (ТК "Про спорт", София) и Димитър Топчийски (ТК "Авеню", Бургас) срещу Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", София) и Йордан Малинков (ТК "Левски", София).
Във финала при девойките ще играят Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", Стара Загора) и Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", София) срещу Симона Попова (ТК "Пловдив 1981", Пловдив) и Карла Бързакова (ТК "НСА", София).
Програма на първенството
4 юни – четвъртфинали на сингъл и финали на двойки
5 юни – полуфинали на сингъл
6 юни – финали на сингъл
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