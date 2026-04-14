Най-добрият пловдивски тенисист в момента - Димитър Кузманов - Мико, приключи участието си в силния турнир от сериите "Чалънджър 125" в Оейраш (Португалия). Надпреварата е на клей и има награден фонд от 203 900 евро.

Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" допусна поражение във втория кръг на квалификациите. Мико отстъпи на поставения под номер едно в схемата на пресявките Пабло Ламас Руис (Испания) с 3:6, 6:7(2). В момента испанецът е №152 в световната ранглиста, а двубоят продължи един час и 44 минути.

Димитър Кузманов не удържа три пъти подаването си в първия сет, а във втората част имаше аванс от 5:3. Той обаче допусна пробив, сервирайки за частта, след което в тайбрека изостана с 1:4 и отпадна от надпреварата. Все пак пловдивчанинът ще добави 3 точки към актива си за световната ранглиста.