Най-добрият пловдивски тенисист в момента - Димитър Кузманов - Мико, допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира не червена натилка от сериите "Чалънджър 100“ в Братислава (Словакия), който е с награден фонд 160 680 евро.

Втората ракета на България бе поставен под №9 в схемата на пресявките. Той отстъпи на поставения под номер 2 Бувайсар Гадамаури (Белгия) с 6:3, 4:6, 2:6 в мач, продължил близо два часа.

Мико започна двубоя силно, а във втория сет остана равностоен на противника си и единствено допусна пробив в десетия гейм, с който Гадамаури изравни общия резултат. В решаващия сет белгиецът поведе с 3:0 след брейк още във втория гейм, а до края Димитър Кузманов не успя да се върне в двубоя.