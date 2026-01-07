ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (21)
Германец победи Мико в Нотингам, пловдивчанинът продължава на двойки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:20Коментари (0)243
©
Димитър Кузманов - Мико отпадна в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам с награден фонд 56 700 евро.

Пловдивчанинът, който в момента е тенисист №2 на България след Григор Димитров, бе поставен под №4 в основната схема. Той отстъпи пред Кристоф Негриту (Германия) с 4:6, 6:1, 5:7 след два часа и 20 минути игра.

32-годишният Кузманов загуби първия сет, след като допусна единствения пробив в петия гейм, но във втората част доминираше и със серия от пет поредни гейма изравни резултата. В решаващия трети сет Мико проби за 4:3, но Негриту веднага върна брейка, а след това реализира още един в последния гейм, за да си осигури победата.

В надпреварата на двойки Мико ще си партнира с Денис Евсеев (Казахстан). Двамата започват днес срещу Милош Карол (Словакия) и Даниел Мазур (Германия).
Още по темата: общо новини по темата: 884
18.12.2025
16.12.2025
12.12.2025
28.11.2025
26.11.2025
24.11.2025
предишна страница [ 1/148 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ново американско попълнение в Академик Пловдив
 Илиян Филипов: Жоку е контузен! Ще опитаме в мача за купата с по-малкия отбор да е на разположение на Херо
 Локомотив се раздели с още един от своите футболисти, макар и временно
 Димитър Илиев претърпя операция, сваля шината след две седмици
 Головата машина на Марица почна подготовка с Локо
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: