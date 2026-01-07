Германец победи Мико в Нотингам, пловдивчанинът продължава на двойки

© Димитър Кузманов - Мико отпадна в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам с награден фонд 56 700 евро.



Пловдивчанинът, който в момента е тенисист №2 на България след Григор Димитров, бе поставен под №4 в основната схема. Той отстъпи пред Кристоф Негриту (Германия) с 4:6, 6:1, 5:7 след два часа и 20 минути игра.



32-годишният Кузманов загуби първия сет, след като допусна единствения пробив в петия гейм, но във втората част доминираше и със серия от пет поредни гейма изравни резултата. В решаващия трети сет Мико проби за 4:3, но Негриту веднага върна брейка, а след това реализира още един в последния гейм, за да си осигури победата.



В надпреварата на двойки Мико ще си партнира с Денис Евсеев (Казахстан). Двамата започват днес срещу Милош Карол (Словакия) и Даниел Мазур (Германия).