Отборът на Мексико се наложи над Република Корея с 1:0 в мач от предварителна група "А“ на Световното първенство.

С втория си успех на турнира мексиканците си осигуриха първото място в групата и продължаване на елиминациите.

Северноамериканците имат две победи, като е лидер в групата без допуснат гол и голова разлика 3-0. Тимът си гарантира завършване на върха в групата и продължаване в следващия етап на мексиканска територия.

Южна Корея остава на второто място с 3 точки по-малко.

Чехия и Южна Африка имат по 1 точка след двубоите от втория кръг.

Мачът между Мексико и Южна Корея се изигра в Сапопан, Мексико, а единственият гол падна в 50-ата минута и бе дело на Луис Ромо. Той се възползва от грешка на вратаря на Ким Сун-Кю Ким, който изпусна една топка в краката му и веднага вкара.

Очаквано тимът на Мексико стартира по-активно и получи игрово преимущество.

След половин час игра отборът на Република Корея постепенно изравни играта и на свой ред пое доминацията на терена.

Мексиканците стигнаха до по-добрите положения за откриване на резултата.

Тимът на Южна Корея така и не успя да запише точен удар към вратата на съперника до почивката.

Първи до опасност стигнаха корейците, като удар на Хьон-Мин Сон бе блокиран в 16-ата минута.

В 20-ата минута Хулиан Киньонес стреля опасно с глава, но вратаря на Република Корея отрази удара му.

След почивката ситуацията не се промени, а в 50-ата минута Ромо откри резултата.

До края на мача мексиканците пропуснаха още няколко добри възможности за гол.

В 88-ата минута Гуе-Сун Чо пропиля най-добрата възможност за тима на Южна Корея да стигне поне до точката. Той скочи над защитниците, за да се възползва от високо центриране с хубав удар с глава. Раул Ранхел обаче демонстрира рефлекс, за да попречи на топката да попадне в мрежата.