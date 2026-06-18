Ботев Пловдив задържа един от най-големите си таланти, похвалиха се от клуба. Никола Илиев подписа нов договор с "жълто-черните“ до лятото на 2030 година.

22-годишният атакуващ футболист е сред най-изявените млади български играчи, като има 11 мача за мъжкия национален отбор и 20 мача за младежкия национален тим на България, уточниха от бул. "Източен" 10 и публикуваха снимка на футболиста с финансовия благодетел Илиян Филипов.

Роденият в Русе Никола Илиев има до момента 70 мача в професионалния футбол с екипа на "канарчетата". Преди да се завърне в Ботев (Пловдив), талантливият футболист носи екипите на ЦСКА 1948 и италианския гранд Интер.

През сезон 2025/2026 русенецът изигра общо 33 мача за Ботев Пловдив, в които отбеляза два гола. Той се разписа в последните две срещи на своя тим за сезона - при успеха с 5:0 над Черно море и загубата с 1:2 от Локомотив в дербито на Пловдив.