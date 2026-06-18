Англия победи Хърватия с 4:2 в в един от най-интересните двубои на Мондиала дотук от група "L". Срещата бе на стадион "AT&T" в Далас, Тексас.

В 9-ата минута Нони Мадуеке игра с топката в наказателното поле и изпревари Лука Модрич, който го ритна над коляното и главният арбитър посочи бялата точка.

Капитанът на "трите лъва" - Хари Кейн, взе топката и би в левия ъгъл по земя, но стражът Доминик Ливакович парира. При провека с ВАР се видя, че вратарят не е бил поне с единия си крак на голлинията и наказателният удар бе изпълнен отново.

Нападателят на Байерн Мюнхен отново избра същата посока, Ливакович се хвърли в другата и Англия поведе в 12-ата минута.

Мартин Батурина възстанови равенството в 36-ата минута, след като бе намерен от Петар Сучич.

Кейн даде нова преднина на островитяните в 42-ата минута, когато Деклан Райс сложи топката на главата му от ъглов удар. По този начин Хари Кейн изравни Гари Линекер по най-много попадения на Световни първенства с екипа на Англия - 10.

Петар Муса изравни резултата отново в заключителните секунди от полувремето чрез отиграване с глава на Иван Перишич в наказателното поле.

Англия отново излезе напред в резултата още в самото начало на втората част. Джуд Белингам завърши индивидуален рейд с красив удар от вътрешността на наказателното поле. Топката влезе в долния ляв ъгъл, след като се отби от гредата, а Доминик Ливакович нямаше какво да направи - 3:2 за "трите лъва".

Англичаните продължиха да владеят двубоя и имаха повече положения, докато хърватите се "посъбудиха" едва след 70-ата минута, но не успяха да стигнат до трети изравнителен гол.

В 85-ата минута Букайо Сака успя да освободи Маркъс Рашфорд, който стреля отблизо в долния десен ъгъл на вратата, оформяйки крайния резултат - 4:2.

В група "L" са още Гана и Панама. Те ще играят тази нощ от 02:00 часа българско време в Торонто.