Норвегия победи с 4:1 на Ирак в мач от група "I“ на Световното първенство в Северна Америка. Срещата се игра в Масачузетс, САЩ.

Срещата далеч не започна интензивно и в началото ѝ липсваха голови положения. Скандинавската страна обаче се възползва от първото си чисто голово положение в 29-ата минута и поведе в резултата. Тогава Антонио Нуса изведе по левия фланг Давид Мьолер Волфе, който намери в наказателното поле Ерлинг Холанд, а нападателят на Манчестър Сити, озовал се на празна врата, отбеляза за 1:0.

Десет по-късно Ирак изравни - Али Джасим подаде към Амир Ал Амари, който центрира, а Айман Хюсеин засече с глава топката в мрежата - 1:1. Само 4 минути по-късно Холанд възстанови аванса на своя тим. Топката бе върната леко от защитник към вратаря Джалал Хашим, той не прецени това и се забави, от това се възползва 25-годишният нападател и се разписа за 2:1.

В добавеното време на първото полувреме азиатската страна имаше златна възможност отново да изравни, но Али Ал Хамади, който бе сам срещу вратаря Ориан Ниланд, стреля неточно.

Влезлият като резерва Лео Йостигард в 76-ата минута вкара за 3:1 в 76', той засече в мрежата с глава центриране от корнер на капитана Мартин Йодегор. В 91' друга резерва - Кристиан Торствед, имаше страхотна възможност да направи победата още по-изразителна, но не успя да уцели вратата от близка дистанция.

В 96-ата минута Холанд отигра с глава в наказателното поле, а Айман Хюсеин имаше нещастието да си отбележи автогол за крайното 4:1.