22-годишен атакуващ футболист разтрогна действащия си договор с Локомотив Пловдив и ще продължи кариерата си в родната Втора лига. Става въпрос за Ивайло Марков, който подписа контракт за 2 години с отбора на Етър и днес бе представен официално от великотърновския клуб.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Марков бе привлечен на "Лаута" на 14 юли миналата година, но още след 6 месеца бе пратен под наем именно в Етър.

С виолетовия екип той изигра 13 мача, в които отбеляза 4 гола. Ивайло Марков, който е юноша на левски, е роден на 21 октомври 2004 година. Преминал е още през отборите на Славия, Чавдар (Етрополе) и ЦСКА 1948.