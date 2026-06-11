Бившият футболист на Ботев (Пловдив) Точукву Ннади игра 80 минути срещу мегазвездата на световния футбол Кристиано Роналдо и съотборлниците му от националния отбор Португалия. Ннади, който в момента е част от френския гранд Олимпик Марсилия, се представи на високо ниво за Нигерия в контролата срещу иберийците, завършила 2:1 за Португалия.

Спарингът се игра на стадиона в Лейрия и бе последен за "мореплавателите" преди заминаването им за САЩ, където отборът на селекционера Роберто Мартинес ще започне участието си на Мондиал 2026.

Точукву Ннади започна в титулярния състав с №12 и бе на терена до 80-ата минута, когато бе заменен от нападателя на английския Фулъм Самюел Чуквуезе.

Педро Нето откри за Португалия в 23-ата минута, но четвърт час по-късно Акор Адамс възстанови равенството. В 75-ата минута Франсиско Консейсао се разписа с прецизен шут с левия крак за крайното 2:1.