Ален Ожболт ги почна ударно в Гърция, донесе победа на своите с 2 гола
Автор: Стойчо Генов 11:23Коментари (0)375
©
Един от големите любимци на феновете на Локомотив Пловдив - Ален Ожболт, направи чудесен старт на новия сезон в гръцката Суперлига. Словенският нападател се разписа два пъти при победата на своя Левадиакос с 3:2 срещу Кифисия в двубой от първия кръг, провери Plovdiv24.bg.

29-годишният Ожболт започна титуляр и бе в основата на изумителен обрат на зелено-сините. Те губеха с 0:2 още до 25-ата минута след попадения на Тетей и Помбо за гостите.

В 35-ата минута Лагиос намали на 1:2, а само две минути по-късно Левадиакос получи дузпа за игра с ръка в наказателното поле. Ален Ожболт изпълни хладнокръвно за 2:2.

В 67-ата минута бившият играч на Локомотив Пловдив открадна топката от противниковия защитник извън наказателното поле и с директен удар от дистанция оформи крайното 3:2.

Десет минути преди края Ожболт бе заменен от Педросо, а в 82-ата минута домакините от Левадиакос останаха с човек по-малко заради изгонването на Цимпола.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Ален Ожболт завърши миналия сезон със 7 гола и 3 асистенции.

Гледайте в прикаченото видео реализираната дузпа от Ожболт, както и радостта му след отбелязването на победния гол в мача!

