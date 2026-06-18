Чехия и Южна Африка завършиха 1:1 във втори двубой и за двата тима от група "А" на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Срещата се игра на стадион "Мерцедес-Бенц" в Атланта, САЩ.

В 1-ата минута капитанът на чехите Ладислав Крейчи центрира отляво към далечната греда, където Патрик Шик бе оставен съвсем, той обаче не очакваше това и не прецени добре летежа на топката, отигра я с глава, но тя се отби и от рамото и премина покрай лявата греда.

Единственото попадение падна в 6-ата минута, когато Адам Хложек изпрати топката към Александър Сойка, който изведе Михал Садилек сам срещу вратаря, а той без проблеми се разписа за 1:0.

"Бафана Бафана" изравни резултата в 83-ата минута от дузпа. Павел Шулц игра с ръка в наказателното поле и бе отсъден 11-метров наказателен удар. С изпълнението се нагърби Тебохо Мокоена, който реализира хладнокръвно.

По този начин двата тима са с по една точкa и ще се нуждаят от задължителна победа в последните си мачове, за да продължат напред. Чехия ще играе с домакина Мексико, а Южна Африка с Южна Корея.