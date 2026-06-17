Отборът на Секирово (Раковски) ще даде на 1 юли старт на своята лятна подготовка за предстоящия сезон в Трета лига - Югоизточна група. По време на процеса "зелените“ ще изиграят поне четири приятелски двубоя, които са уговорени към момента, но ще търсят съперник и за още един спаринг преди началото на официалните мачове.

Към момента е ясно, че "секирите“ ще срещнат два пъти Спартак (Пловдив), веднъж завръщащия се в групата Ботев II (Пловдив), както и формацията на "канарчетата“ до 18-годишна възраст.

Шампионатът на Югоизток стартира на 8 август.

Пълен списък с контролите на ФК Секирово по време на предсезонната подготовка

11.07 – Секирово – Спартак (Пловдив)

18.07 – Секирово – Спартак (Пловдив)

25.07 – Секирово – Ботев II (Пловдив)

01.08 – Секирово – Ботев (Пловдив) U18