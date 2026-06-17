Отборът на Австрия тръгна по график на финалите на Световното първенство в Северна Америка.

В откриващия си мач от група "J“ на шампионата, който се изигра в Калифорния, Съединени щати австрийците победиха Йордания трудно с 3:1.

За европейския отбор успехът в този мач бе задължителен с оглед на останалите съперници в групата – световния шампион Аржентина и Алжир.

Австрия успя да измъкне пълният комплект точки благодарение най-вече на старата лисица Марко Арнаутович.

Той предизвика автогол на бранителя Язан Ал Араб в 76-ата минута за 2:1, а в добавеното време вкара и дузпа за крайното 3:1.

37-годишният нападател на Цървена звезда се появи на терена на почивката и бързо се превърна в основно действащо лице на терена.

Отборът на Австрия влезе в двубоя по-активно, докато тимът на Йордания заложи на опасни контраатаки.

Бомба на Романо Шмид от границата на наказателното поле в 21-ата минута препарира стража на Йордания Язид Абулайла за 1:0 за селекцията на Ралф Рангник.

Тимът на Йордания се върна в мача в 50-ата минута. Али Олуан бе изпуснат в наказателното поле на Австрия и се възползва от шанса си, като топката влетя в мрежата след рикошет в дясната греда.

Голът на Йордания принуди австрийците да вдигнат оборотите, като Арнаутович поведе отбора към успеха.

В 76-ата минута той предизвика автогола на Ал Араб, а дълбоко в добавеното време на мача сам вкара от дузпа за крайното 3:1 за Австрия.

Малко преди третия гол за Австрия Арнаутович пропусна отличен шанс и за още едно попадение.

Във втория си мач на турнира, на 22 юни Австрия излиза срещу световния шампион Аржентина.

Йордания играе ден по-късно с Алжир.