Бившият вече футболист на Локомотив Пловдив Жоел Цварц се сбогува твърде емоционално с привържениците на черно-белите. Нидерландският нападател използва личния си профил в Инстаграм, за да изрази своето отношение към хората, които непрекъснато го подкрепяха по време на краткия му престой на "Лаута".

"Черно-белият Цварценегер" отново изтъкна, че не е вярно твърдението на ръководството на Локомотив, според което напускането му е свързано и със заплахи от страна на фенове.

За съжаление, някои хора в клуба не приеха раздялата ми при условията на откупната клауза, твърди още Жоел Цварц.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса емоционалния пост на нидерландеца:

Скъпо черно-бяло семейство,

Както много от вас вече видяха, напускам клуба. Искам да благодаря на всички в Локомотив Пловдив – футболистите, треньорите, служителите и, разбира се, феновете.

Присъединих се към клуба през февруари и само за три месеца преживях нещо наистина специално. Получих топло посрещане от всички – нещо, което никога няма да забравя. Локомотив ми даде възможност отново да се развивам, както като футболист, така и като човек, и за това винаги ще бъда благодарен.

Благодаря ви за безусловната подкрепа, за това, че скандирахте името ми, че ни подкрепяхте преди големите мачове и ни карахте всеки ден да усещаме вашата страст. Това не се среща във всеки клуб.

Знам какво означава този клуб за своите фенове и колко дълбоко е вкоренен в сърцата ви. За толкова кратко време вие наистина станахте мое семейство. Винаги ще помня атмосферата на стадиона и около мачовете, особено двете победи в дербито срещу градския съперник, когато показахме какво означава Локомотив Пловдив.

Тук преживях както хубави, така и трудни моменти и ще пазя всички тях. Дадох всичко от себе си за клуба - както на терена, така и извън него.

За съжаление, някои публикации в последните дни изкривиха истината. Вярно е, че в договора ми имаше откупна клауза, договорена между моя агент и спортния директор. Твърдението, че съм напуснал заради заплахи, обаче просто не е вярно.

Като футболист винаги искаш да достигнеш възможно най-високото ниво в кариерата си. Когато голям клуб ти предложи сериозна спортна и финансова възможност, която е добра и за семейството ти, не е лесно да откажеш.

Всичко беше направено правилно и професионално. За съжаление, някои хора в клуба не приеха раздялата ми при условията на откупната клауза. За жалост подобни ситуации понякога се случват във футбола.

Локомотив винаги ще има място в сърцето ми и никога няма да ви забравя.

ПЛОВДИВ Е ЧЕРНО-БЯЛ.