Съединените американски щати победиха Австралия с 2:0 във втори мач за двете държави от група "D" на Световното първенство. Срещата се игра в Сиатъл, САЩ.

Съдомакините на Мондиал 2026 откриха резултат в 11', когато Камерън Бърджис си отбеляза автогол. Второто попадение за американците дойде в самия край на първата част, когато Алекс Фрийман бе точен. Първоначално голът бе отменен заради вдигнат флаг за засада, но след преглед на ВАР главният съдия посочи центъра.

Селекцията на Маурисио Почетино заема първо място във временното класиране с 6 точки, докато момчетата на Тони Попович са втори с 3 точки. В последният си мач от групата САЩ се изправя срещу Турция, докато австралийците ще играят с Парагвай.