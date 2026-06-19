Българските национали за Купа "Дейвис“ – Пьотр Нестеров, Илиян Радулов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев – ще бъдат основните български представители на турнира на клей от сериите "Чалънджър 50“, който ще се проведе в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата започва в неделя, 21 юни 2026 г., на кортовете на ТК "Локомотив“.

Пряко участие в основната схема

По ранкинг място в основната схема си осигуряват Пьотр Нестеров и Димитър Кузманов. С "уайлд кард“ от Българската федерация по тенис ще участват Илиян Радулов, Александър Василев и Янаки Милев.

В квалификациите по ранкинг ще се включи Анас Маздрашки. С "уайлд кард“ участие получават още Александър Донски, Димитър Кисимов, Виктор Марков и Александър Толев.

В турнира на двойки ще се включат общо седем български тенисисти. По ранкинг място са заявени Александър Донски, Янаки Милев и Пьотр Нестеров. С "уайлд кард“ ще участват Илиян Радулов, Александър Василев, Антъни Генов и Алекс Генчев.

Официалното откриване на турнира ще се състои в неделя, 21 юни, от 9:30 часа, след което ще започнат срещите от квалификациите. Организаторите планират двубоите с участие на водещите български тенисисти да започват не преди 16:00 часа, за да се осигури по-голяма посещаемост.

Входът за всички срещи ще бъде свободен.

Българската федерация по тенис организира събитието с цел да даде възможност на националните състезатели и най-добрите български тенисисти да натрупат международен опит, да изиграят силни мачове и да спечелят точки за световната ранглиста. Турнирът е и възможност за младите таланти да се докоснат до тенис на високо ниво и да наблюдават отблизо своите идоли.