Привържениците на Локомотив Пловдив напълно очаквано бяха тотално разочаровани от продажбата на Жоел Цварц в ЦСКА. Официалната клубна страница на черно-белите във Фейсбук бе "залята" от гневни коментари и реакции, като няма нито един фен, който да е написал, че одобрява трансфера, видя Plovdiv24.bg.

По-голямата част от коментарите призовават собственика на Локомотив Христо Крушарски да е следващият изходящ трансфер, като общото мнение е, че отборът няма как да върви напред, докато бизнесменът стои начело и управлява.

Публикуваме с известна корекция само част от по-културните реакции на привърженици под статията за трансфера на Цварц в официалната страница на ПФК Локомотив във Фейсбук:

Това е безумие! За поредна година сме пазар!

Почваме цирка!

Крушарски вън !!!!

Това аматьорско управление кога ще приключи, г-н Крушарски???

Най-големият трансфер ще е неговото махане. Но докато има слепци да не виждат и глухи да вярват - това няма да се случи... А за съжаление и публиката ни вече е съставена предимно от двата типа ...

Нито на юбилея ще отида, нито на мач ще стъпя скоро, докато Крушарски е в клуба!

Егати демотивацията всеки полусезон. Този, докато е в клуба, винаги ще е така.

Крушарски: Локомотив си има цели и ще си ги гони! Целите: 1. Да скалъпя бюджета. 2. Да давам уникални интервюта. 3. Да гоня всеки, който наистина иска да помогне на клуба. 4. Най-важното: Да изгоня публиката от стадиона!

Ние да не сме четвъртък пазара? Играч, дошъл преди няма и 4 месеца, го продаваме за първите дребни дето ни подхвърлят. С този селски манталитет няма как да се борим за нещо сериозно. Вместо да се надгради върху добрия колектив, който сме събрали, пак разпадаме всичко и айде отначало.

А Крушарски кога ще бъде трансфериран?

Този трансфер е показателен за политиката и бъдещето на отбора! Всичко е ясно ...

Сергията отвори! Който разбира, при Крюшо се спира!

Нищо ново, тези номера ги гледаме всяка година. Очакваме някое пеле от Рилецо да обърка сметките в първенството. Настроението е пивко!

Кучетата лаят, керванът си върви! Всяка година едно и също, въпросът е кой е следващият?

Искаме само да видим трансфер на Крушата!!!!!

Скоро и други играчи ще бъдат продадени. Лошото е, че с тях може да си тръгне и Душан Косич. Което ще е нормално, защото няма треньор, който да търпи разпродажбата на основните си футболисти и простотиите на оня ... Уж Косич сам правел селекцията, не знам си к'во.. .А кой отговаря за изходящите трансфери? Едва ли е треньорът.