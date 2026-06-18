Половин година, след като се раздели с родния си Локомотив Пловдив, нападателят Петър Андреев направи важна крачка в кариерата си. 21-годишният бивш младежки национал на България ще продължи кариерата си в Черно море.

Той подписа договор с "моряците" и бе представен като третото ново попълнение на стадион "Тича" за лятото.

Петър Андреев е роден на 2 юли 2004 година, играе като халф и крило, и е висок 190 см. Той е юноша на Локомотив (Пловдив), където между 2023 и 2025 г. записва 54 мача и 6 гола в Първа лига.

В края на 2025 г. се раздели с родния си клуб и премина в Монтана, където обаче изигра само 4 срещи през пролетния полусезон. Андреев има и 6 мача за младежкия национален отбор на България.

В Черно море нападателят отново ще се събере заедно със своя приятел - вратаря Кристиан Томов, с когото преминаха заедно през всички юношески гарнитури на Локомотив Пловдив.