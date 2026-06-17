Ръководството на Локомотив Пловдив представи актуална информация за привържениците на отбора, с която реално потвърди новините, с които Plovdiv24.bg вече информира своите читатели. Още преди 2 дни написахме за новия договор на младежкия национал Севи Идриз, като това първо бе съобщено от собственика на клуба Христо Крушарски. Срокът на контракта е до лятото на 2029 година.

От "Лаута" потвърдиха и за окончателната раздяла с нападателя Ивайло Марков и защитника Калоян Костов.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Локомотив Пловдив:

Актуална информация към днешната дата:

Севи Идриз преподписа с Локомотив. Срокът на новия договор е до лятото на 2029 година!

Аксел Велев също ще продължи да бъде част от "черно-белите". Той преподписа до лятото на 2028 година!

Договорът на Калоян Костов изтече и няма да бъде подновяван.

Ивайло Марков, който през последните 6 месеца играеше под наем в Етър, разтрогна по взаимно съгласие с Локомотив.

Пожелаваме успех на Севи и Аксел в предстоящите мачове с "черно-бялата" фланелка! В същото време благодарим на Калоян и Ивайло за професионализма, отдадеността и времето, през което бяха част от Локомотив. Пожелаваме им здраве и успех занапред!