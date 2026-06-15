Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски каза много силни думи за бъдещето на "черно-белия" футболен клуб, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Бизнесменът бе категоричен, че неговият тим през новия сезон ще обърка сметките на фаворитите за шампионската титла Лудогорец, Левски и ЦСКА.

Шефът на "черно-белите" говори в София след представянето на новия генерален спонсор на клуба, като уточни, че съвсем наскоро е бил изписан от болницата и затова по негова молба пресконференцията е била насрочена за столицата.

Ето какво каза Крушарски пред камерата на ФОКУС:

Доказах, че Локомотив Пловдив няма спирачки. Ние сме отборът, който пак ще обърка българското първенство. При нас нещата са ясни. Нямаме спортни и изпълнителни директори – на това се нагледах през годините. В момента всичкото нещо се движи от треньора. С мен се договарят само финансовите параметри.

Имаме две нови момчета от школата, които тези дни ще подпишат професионални договори с Локомотив Пловдив.

Ако тази година направим крачка напред, тя ще е в колективните действия на треньора и футболистите.

За голямо съжаление се оказва, че единственият, който трябва да дава пари, съм само аз. Не съм против управлението на други хора. Отказах едни милиони, защото видях, че в тях има нещо нечисто. Можех да взема 8 милиона, да сгъна чадъра и да се покрия и да си гоня моите неща. Но ги отказах. Защото видях, че няма истина в тези думи.

Треньорът си е оставил списъка на кои футболисти иска да разчита. Севи Идриз вече е подписал нов договор.

Питайте си г-н Величков защо напусна. Естествено, че останах изненадан от решението му. Щяхме да работим заедно, а след 2 месеца сгънахме чадъра.

Тази година ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА. Ние имаме треньор, който е психолог. Той обедини всички и направи от нищо – нещо.